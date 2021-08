Ydmyg kommune tværer de andre ud: - Vi tænkte, det nok ikke var os, der vandt

Det er ottende år i træk, at kommunerne mødes til en kamp om både respekt og håneret. Hvert år skal fire mand fra hver kommune iføre sig passende sportstøj i kommunens ære.



- Vi er her for at vinde, men det er også en vigtig dag, fordi det betyder, at vi har et godt samarbejde i hverdagen kommunerne imellem. Derfor er det vigtigt for Fyn, fortæller Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V).

Efter først at have tværet modstanderne ud på volleybanen, dernæst håndbold- og fodboldbanen, må Kasper Ejsing Olesen overdrage årets trofæ til kommunen, han netop har hånet.

Efter fem sejre kan Nyborg erklære sig som vindere af Kommunedysten.