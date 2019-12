YouTube-videoer: Her er de ti mest sete klip fra Fyn

YouTube er meget andet end kattevideoer og gamle mennesker, der falder.

På TV 2/Fyns kanal på YouTube kan du se fynske nyheder, reportager, dokumentarer, portrætter og guldklip fra det 30 år gamle tv-arkiv.

Selvom kanalen kun er knap halvandet år gammel, er nogle af de mest sete klip allerede blevet vist mere end 130.000 gange.

Herunder har vi samlet de ti klip, som I har klikket mest på i 2019. Læn dig tilbage, og se videoerne her.

Nummer 10:

Selvom Kim Larsen døde i efteråret 2018, er det stadig historierne om ham, der fylder året efter. Det tiendemest sete indslag er fra kampen mellem OB og AGF, hvor spillere og ikke mindst publikum hylder Kim Larsen med sangen "Her i Odense".

OB hylder Kim Larsen med sang og stående klapsalver

Nummer 9:

Serien "Uopklaret" dykker ned i fynske krimisager, som den dag i dag stadig er uopklarede. Inger Kruse forsvandt i 1977. Politiet efterforskede sagen som en drabssag, men man har aldrig fundet hendes lig eller hendes morder.

Uopklaret: Mysteriet om Inger Kruse

Nummer 8:

I forbindelse med Kim Larsens død samlede TV 2/Fyn klip fra arkivet, hvor Kim Larsen viste, at han altid var klar med en opsang til politikerne - og en støttesang til danskerne.

Kim Larsen skælder ud - og giver en støttesang

Nummer 7:

Selvom indslaget er helt tilbage fra 1998, er det set mange tusinde gange. Men det er jo heller ikke hver dag, at man får lov til at høre Kim Larsen joke på fynsk.

Kim Larsen joker med Kjukken og taler fynsk (1998)

Nummer 6:

1 minut og 46 sekunder med de allerbedste bid fra den vrisne slagter i Langeskov. Slagteren Helge Winther fra Langeskov blev pludselig landskendt, da TV 2/Fyn lavede et længere portræt af ham i 2011. Her er det et lille udpluk fra portrættet.

- Ejh, nu kommer der kunder! For satan!

Nummer 5:

Pudsigt nok er det femte mest sete indslag på kanalen hele portrættet af nu afdøde Helge Winther. Han havde skarpe holdninger til det meste. Og han var ikke bange for at svine både systemet og sine kunder til. Men han havde også humor - og gnækkede højt af sig selv.

Den vrisne slagter fra Langeskov

Nummer 4:

Er der noget, der er dufter af Fyn, er det nok brunsviger. Og efter brunsvigerens dag blev indført, er klip med den fynske delikatesse blevet et hit. Her er det fynboerne, der har stemt på Fyns bedste brunsviger.

Uhm - her er Fyns bedste brunsviger

Nummer 3:

Indslaget om Kim Larsen og Kjukken er fra 1995, da Kim Larsen præsenterede sit nye band i Odense.

Da Kim Larsen fandt Kjukken på Fyn

Nummer 2:

Det andet mest sete klip på kanalen handler om en pølse, et brød og en branche, der er ved at forsvinde. Hvem serverer Fyns bedste hotdog? Få svaret i videoen.

Her er Fyns bedste pølsevogn

Nummer 1:

Nummer et på listen over de mest sete videoer på TV 2/Fyns YouTube-kanal handler hverken om Kim Larsen eller hotdog. Men derimod om en nissepige, der kæmper for at vinde Kongespillet.

Over 130.000 har set indslaget med Tinka og alle de andre fra TV 2's julekalender, da hele holdet var på Fyn for at lave optagelserne til "Tinka og kongespillet".