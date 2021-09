Ekspert om ældrepleje: Man kan blive nødt til at skære i servicen

Den demensramte Ingvar Mogensen døde syv dage efter han havde forladt plejecenter Rosengården i Ørbæk i bare tæer og sutsko og med en gps i bukselinningen.

3.000 sosu'er om året

Ifølge Kommunernes Landsforenings vurdering skal der uddannes 3.000 sosu'er om året de næste 25 år for at modsvare antallet af ældre.

- Jeg tror, at vi er nødt til som borgere i det her samfund at få en afstemning med politikerne om, hvad der reelt er råd til af service, siger Arne Ullum.

- Og jeg tror, at hvis man forventer, at plejehjemmene og plejecentrene skal have personale, der kan gå med alle demente borgere ud - det tror jeg ikke på.

- Og så kan man diskutere, om man tillade, at man låser døren, eller hvad man skal gøre.

- Men jeg tror ikke, der kommer personel nok til et løft af plejen, siger Arne Ullum.