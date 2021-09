For få vil være SOSU: Der et et problem med uddannelsessnobberi, siger politiker

Ikke nok at tale om det

For Dorthea Lysemose er det dog ikke nok kun at tale uddannelsen op. Der skal også kigges på uddannelsen.

- Der er brug for, at vores elever får individuelle tilbud, og samtidig med det også bliver en del af et læringsfællesskab, så de møder ligestillede i deres uddannelse - også ude i praktikken, forklarer lederen af ældreplejen i Assens Kommune.

Den model er Bjørn Brandenborg (S) dog ikke klar på at folketingspolitikerne skal røre ved.

- Jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at det er mig eller mine kollegaer herinde på Christiansborg, som skal begynde at pille en masse i uddannelsen. Hvis vi skal gøre det, så skal det være for at give dem flere muligheder for selv at indrette uddannelsen, siger han.

Heller ikke Marlene Ambo-Rasmussen vil lave om på uddannelsen. Hun vil i stedet gøre mere opmærksom på de eksisterende muligheder.

- Jeg kan høre på nogen studerende og unge mennesker, at de faktisk ikke er helt bevidst om, hvilke muligheder de har for at kombinere fagene, fortæller Venstre-politikeren.