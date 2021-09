Kritikken hagler ned over sosu-assistenter - men her kaldes de superhelte

Det kan de tale med om i Assens Kommune, hvor medarbejderne i ældreplejen i sommer blev hårdt kritiseret, men der er også dele af ældreplejen, hvor man ser anderledes på medarbejderne. På De Gamles Hjem i Glamsbjerg bliver de ansatte kaldt “helte”.

- Vi er gode til at hjælpe hinanden. Det ved jeg godt, at man også er på andre arbejdspladser, men vi griner meget, og så har vi en leder, som ikke er bange for at kravle i handsken, når der er sygdom, siger Malene Fredholm, der har arbejdet et halvt år som social- og sundhedsassistent på De Gamles Hjem.