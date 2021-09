Se, hvordan en sosu-assistent arbejder: - Der er mange ting, vi ikke når

Ifølge lederen af ældreplejen må borgerne i Assens Kommune forberede sig på at skulle klare mere selv i fremtiden, forudser hun.

Sosu-assistent: Vi løber hurtigere og springer over ting

Winnie Just mangler hele tiden uddannede kollegaer. I øjeblikket mangler hendes arbejdsplads to aftenvagter, to social- og sundhedsassistenter og to hjælpere i dagtimerne.

Med sygemeldinger oven i på dagen har det i sidste ende konsekvenser for borgerne.

- Det gør, at vi løber lidt hurtigere og springer nogle ting over, især kontakten, vi skal skabe til dem kniber lidt. Det med at få spurgt om de har godt, for hvis de ikke har, har vi så tid til at tage os af det, spørger Winnie Just.

I sidste uge forhandlede byrådet i Assens Kommune sig frem til et budgetforlig, hvor der især på ældre- og børneområdet er afsat flere penge. Derudover er der afsat 4,5 millioner kroner fordelt over tre år til at fastholde og rekruttere arbejdskraft på ældre- og sundhedsområdet.