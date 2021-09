Se kortet: Så mange penge bruger din kommune på ældre

Søren Steen Andersen erkender dog, at Assens Kommune ligger lavt i forhold til de øvrige fynske kommuner.

- Udgangspunktet er lavt, det ved vi. Vi vil da rigtig gerne lægge flere penge ud til de ældre. I det budget, vi lige har lagt, har vi lagt 90 millioner kroner mere på området, fordi der kommer flere ældre, siger Søren Steen Andersen.

Samtidig forklarer han, at Assens Kommune for nu kan nøjes med 36.701 kroner per ældre ved at fokusere på rekruttering og rehabilitering, således at risikoen for, at borgerne ender i ældreplejen mindskes, og at udgifter til vikarer kan undgås.