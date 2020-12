70-årig buschauffør: Han er ikke nået til endestationen endnu

Bag rattet på den 13 meter lange bus sidder Niels Nielsen og styrer gennem Odenses gader. Og selv om Niels Nielsen er fyldt 70 år, så er han langt fra færdig med arbejdslivet.

Han er ansat på fuld tid hos Tide Bus, og han er med sine egne ord 'still going strong', og det har han tænkt sig at være længe endnu.

- Jeg har det godt med at arbejde. Min kone siger tit, at hvis jeg går ned i tid og går hjem, ved hun ikke, hvad det ender med, fortæller Niels Nielsen.

Læs også Ny seniorpensionsordning: Alle kan søge og måske kan flere fynboer få

Hans hustru har selv været på pension i fire år - og lige så længe har Niels Nielsen været ansat hos Tide Bus, efter han startede hos Arriva i 2008.

Niels Nielsen sidder stadig bag rattet i sin bus, selvom han er fyldt 70 år. Han er nemlig ikke klar til at gå på pension endnu. Foto: Alex Syrik

Jobbet passer til ældre

Niels Nielsen er ikke den eneste senior-chaffør hos Tide Bus.

58 procent af de 541 ansatte er over 55, 24 er over 75 år. En enkelt er sågar over 85 år.

- Den måde vi driver forretning på, passer rigtig godt til at være ældre på arbejdsmarkedet. Vi har busser, der kører folk på arbejde og de unge i skole fra morgenstunden og skal hente dem igen senere på dagen. Det passer ikke så godt til familiefaderen i en småbørnsfamilie. Derfor er de ældre attraktive for os, siger HR-chef Rikke Trads.

Læs også Erling på 63 år: - Vi griner af, at vi er nogle gamle nisser

Mange ældre kommer ligesom Niels Nielsen fra andre stillinger.

- Typisk vil de gerne fortsætte på arbejdsmarkedet. Vi har tidligere administrerende direktører, der ikke er klar til at stoppe, siger Rikke Trads.

Kørekortet skal fornys hvert femte år, så der er ingen risiko for, at de gråhårede falder af på den bag rattet.

- Vi ansætter dem, der har kompetencerne uanset om det e til et job som mekaniker, funktionær eller chauffør. Vi kikker ikke på alder. For os er erfaring et aktiv, siger Rikke Trads.

Menneske vigtigere end alder

Ro og overblik, menneskekendskab og evner til at håndtere konflikter, finder Tide Bus hos det ældre segment.

Hvis man er ved godt helbred, måske kan gå lidt ned i tid, man trives og har indflydelse på sit arbejdsliv, vil flere blive på arbejdsmarkedet Aske Juul Lassen, Professor, Københavns Universitet

- Mit råd er, at arbejdsgiverne skal se på mennesket frem for alderen og møde ansøgerne i øjenhøjde. Har de brug for uddannelse, skal de kompetence-udvikles, siger Rikke Trads.

For Niels betyder det meget, at han selv kan være til at planlægge sine arbejdstider, at han har et stort netværk af kollegaer, som han har det godt med, mens økonomien kommer i anden række.

Det er ikke derfor, han fortsætter.

- Det er et frit job, hvor ingen blander sig. Jeg har altid været i servicebranchen, og kan lige at have med kundebetjening at gøre, siger han.

Flere ældre på arbejdsmarkedet

Selv om Odense er fyldt med trafikale forhindringer i øjeblikket, stresser det ikke Niels Nielsen.

- Faktisk kan man sige, det er blevet lettere at køre bus. Du har GPS i bilen, og du har samtlige stoppesteder med tidspunkter kodet ind. Dert eneste, der kan stresse er trafikken og for tætte køreplaner, siger han.

Ifølge professor og etnolog ved Københavns Universitet, Aske Juul Lassen, vil vi komme til at se flere seniorer blive længere tid på arbejdsmarkedet.

Læs også Trods sin alder: Ulla er guld værd for sin arbejdsplads

- Hvis man er ved godt helbred, måske kan gå lidt ned i tid, man trives og har indflydelse på sit arbejdsliv, vil flere blive på arbejdsmarkedet, siger Aske Juul Lassen.

Han kalder forestillingen om de 60-70 årige for forældet.

- Det er billeder vi bærer rundt på fra vores egne bedsteforældre. Mange kan og vil blive på arbejdsmarkedet i længere tid fremover. Vi har også en tendens til at tænke grænserne mellem arbejdsliv og pension meget skarpt. Det vil blive blødt op, og i stedet for at skrue på pensionsalderen, vil der blive fokus på at skabe et mere attraktivt arbejdsmarked, siger Aske Juul Lassen.