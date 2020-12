Ny analyse: Ældre 3F'ere rasler ud af det fynske arbejdsmarked

De har ikke det mod til at satse på de ældre Tonny Fejrskov, formand, 3F Østfyn

Fynske 3F'ere over 50 år bliver i stor stil sorteret fra af de fynske arbejdsgivere. Bare det seneste år er der kommet 30 procent flere arbejdsløse 3F'ere over 50 år.

Og mange af dem kommer aldrig i job igen.

- Hvis en arbejdsgiver får en ansøgning fra to lige dygtige, og den ene ansøger er 40 år og den anden er 60 år, og de også regner med en oplæringsperiode på 1-3 år, før deres ansatte er selvkørende. Så skal der ikke så meget købmandsskab ude i virksomhederne til at regne ud, hvem man foretrækker, siger Tonny Fejerskov, der er formand for 3F Østfyn, til TV 2 Fyn og fortsætter:

- De har ikke det mod til at satse på de ældre, som man kunne ønske sig, siger han.

Ledighedsberørte seniorer hos 3F på Fyn er steget fra 2.377 personer til 3.098 – svarende til en stigning på 722 ledighedsberørte personer eller cirka 30 procent. Det viser en særkørsel, som 3F har gennemført for TV 2 Fyn.

285 fynboer tilknytte 3F Østfyn går lige nu ledige, og det ledighedstal er markant højere end normalt. Og af de 285 ledige er 154 af dem over 50 år. Det svarer til 54 procent.

- Den ledighedsprocent er markant højere sammenlignet med de yngre grupper, og de ældre er også dem, der er sværest at få i job igen, siger Tonny Fejerskov, der erkender, at nogle af de ældre slet ikke vil komme i job igen.

- Der skal gøres noget ved diskriminationen

Tonny Fejerskov opfordrer derfor arbejdsgiverne til at være mere åbne overfor de ældre.

- Sammenlignet med unge har de livserfaring og forståelse for, hvordan man omgås og taler med hinanen på en arbejdsplads, siger 3F-formanden.

Han mener, at arbejdsmarkedets parter kunne overveje at indføre en lignende ordning som AUB, hvor virksomheder, der ikke lever op til deres lærlingeansvar, straffes med bøder. Hvis man gjorde noget lignende, der pålagde virksomhederne at ansætte ældre, kunne det måske hjælpe, mener Tonny Fejerskov.

Og det er måske ikke urealistisk.

I hvert fald siger beskæftigelsesminister Tommy Hummelgaard til TV 2 Fyn, at man er meget opmærksom på aldersdiskrimination i regeringen.

- Der er noget paradoksalt i, at arbejdsgiverne siger, de mangler arbejdskraft, og at man så statistisk set kan se, at er du 58 og derover er det meget svært at få et arbejde. Det må vi gøre noget ved, siger Peter Hummelgaard.

DI: Der er klart aldersfascisme ved ansættelser

Derfor lover beskæftigelsesministeren et forholdsvis hurtigt udspil.

- Vi kommer ikke til at vente i to år. Det har vi allerede sagt, og det kommer vi til at drøfte med arbejdsmarkedets parter, siger Peter Hummelgaard og fortsætter:

- Flere steder er man præget af en idé om, at de ældre vil være meget dyrere og tunge at lære op. Men det er der ikke meget, der tyder på, og det er en kultur, vi godt vil udfordre, siger han.

Han mener i stedet, at nedslidte bør kunne omskoles til andsre job eller job på nedsat tid, og det er et budskab, der også vækker genklang i Dansk Industri på Fyn.

- For at få de ældre til at blive længere, skal man bruge treparts-aftalerne. Vi ser desværre, at hverken det offentlige eller vores egen organisation i DI sætter pris på de ældre. I Dansk Industri skal du for eksempel ud, når du fylder 65, siger Poul Strandmark, formand for DI Fyn.

Formand for Dansk Industri Fyn Poul Strandmark mener, at der foregår tydelig aldersfascisme ved mange ansættelsesprocedurer - og det vil han gerne udfordre. Foto: Alex Syrik

Han fremhæver, at ældre er mødestabile, at de måske ikke peaker hele tiden, men de rammer heller aldrig bunden.

- Ved vores seneste rekruttering ville vi ikke have ansøgere, der var for unge og uerfarne. Her hos Bluepack er vi en lille virksomhed med 10 ansatte. Vi er afhængige af, at den enkelte møder hver dag, siger Poul Strandmark.

- Der er helt klart noget aldersfascisme ved mange ansættelsesprocedurer. Men vi har netop ansat vores 67-årige lagerchef på en ny to-årig kontrakt, hvor han har fri en dag om ugen. Vi har simpelthen ikke kunne finde nogen, der ville gå i lære som lagerasistent, siger han.