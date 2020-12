Pensionsalderen stiger: Lærke forventes at arbejde, til hun er 75 år

Jeg har da planer om at leve det søde liv efetr at langt liv på arbejdsmarkedet. Så jeg håber virkelig på, at de sænker pensionsalderen igen Lærke Guldborg, 19 år, Nyborg

Lærke Guldborg fra Nyborg afsluttede sin studentereksamen i sommers, og lige som mange andre på hendes alder holder hun i øjeblikket et sabbatår, hvor hun arbejder på fuld tid.

Det er der i og for sig ikke meget anderledes ved.

Men Lærke Guldborg skiller sig alligevel ud fra mængden af unge mennesker, der holder sabbatår. Hun lægger nemlig hver måned en del af sin løn til side til pension.

- Der er ingen af mine venner, der lægger penge til side til pension endnu. De sparer alle sammen op til at kunne flytte hjemmefra, siger Lærke Guldborg og fortsætter:

- Det er nok lidt tidligt allerede at lægge til side til pension, men i sidste ende gavner det kun mig.

Unge skal arbejde til de er over 70 år

Den danske model for pension Lige nu bygger den danske model på, at alle i gennemsnit har 14,5 år på pension. Hvert 5. år skal Folketinget tage stilling til, om pensionsalderen skal hæves, og de seneste tre gange er pensionsalderen blevet hævet i takt med, at den gennemsnitlige levealder er steget. Senest den 18. november har Beskæftigelsesministeriet forslået at hæve pensionsalderen til 69 år for personer født efter 1966. Kilde: Beskæftigelsesministeriet. Se mere

Men selvom Lærke Guldborg er tidligt på den, så er hendes fremsynethed måske ikke helt så dum igen.

I Danmark lever vi nemlig længere og længere, og i takt med at levealderen stiger, så stiger pensionsalderen også tilsvarende.

Beskæftigelsesministeriet har senest forslået at hæve pensionsalderen til 69 år for personer født efter 1966, og foslaget følger dermed den tendens, som har vist sig de seneste 15 år - nemlig at pensionsalderen hæves tilsvarende med levealderen.

00:54 På Christiansborg er politikerne uenige om hvorvidt det er holdbart at blive ved med at hæve pensionsalderen i takt med levealderen. Video: Fotograf: Redigering: Luk video

Og hvis den tendens fortsætter, så kan unge mennesker som Lærke Guldborg først forvente at kunne gå på pension som 75-årige.

- 75 år er virkelig lang tid på arbejdsmarkedet, det kan man slet ikke. Jeg har da planer om at leve det søde liv efetr at langt liv på arbejdsmarkedet. Så jeg håber virkelig på, at de sænker pensionsalderen igen, siger Lærke Guldborg.

Herunder kan du selv taste din fødselsmåned og år og se, hvornår du forventeligt kan komme på pension.

Lange udsigter for ung mekanikersvend

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fremhæver i den forbindelse, at det ikke er besluttet, at pensionsalderen skal hæves ud i det uendelige. Det er noget, Folketinget tager stilling til hvert 5. år.

- Når vi lever længere og dermed også bliver længere tid i vores alderdom, så er vi også nødt til at arbejde længere tid for at finansiere det, siger Peter Hummelgaard til TV 2 Fyn og tilføjer:

- Vi har så samtidig sagt i Socialdemokratiet, at det er langt fra alle, for hvem det hænger sammen. Og derfor er vi også glade for den aftale, vi har indgået med Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF om en ret til tidlig pension.

Den aftale betyder, at man kan gå på pension op til tre år før den fastsatte pensionsalder, for folk der er begyndt på arbejdsmarkedet tidligt og som har fysisk hårde job.

For unge mennesker som eksempelvis mekanikersvenden Tobias Ballum, der arbejder hos RH Autoteknik i Brobyværk, betyder det, at han kan gå fra som 71-årig i stedet for 74-årg - hvis altså tendensen med den stigende pensionsalder fortsætter.

00:31 Tobias Ballum arbejder som mekanikersvend i Brobyværk, og han tvivler på at kunne arbejde, til han er over 70 år gammel. Video: Flemming Ellegaard. Luk video

Og selvom Tobias Ballum drømmer om at kunne arbejde så længe som muligt, så er han ikke sikker på, at han kan holde til et arbejdsliv til han er over 70 år.

- Hvis nu der som 65-årig sker et eller andet, og man ikke kan mere, så ville det også være rart med en forsikring om, at man kan klare sig, siger Tobias Ballum.