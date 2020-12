Råd til seniorer: - Kom ud af offerrollen, så er der jobs til jer

Der bliver aldersdiskrimineret på det danske arbejdsmarked, selv om seniorerne har rygsækken fyldt med erfaringer fra et langt arbejdsliv.

Det viser en undersøgelse fra konsulenthuset Ballisager fra 2019, og situationen har ved udgangen af 2020 ikke ændret sig til det bedre.

Alder betyder noget for arbejdsgiverne. Det er en af de ting, mange virksomheder lægger ind som data, når der slåes stillinger op

I hvert fald ikke, hvis man spørger Bo Thomassen, som er uddannet gymnasie- og folkeskolelærer. Han blev ledig på arbejdsmarkedet, da VUC Fyn blev ramt af besparelser og lukninger i 2019.

- Der er en række fordomme om, at seniorerne hellere vil bruge deres erfaring i stedet for at lære nyt, siger Bo Thomassen, som nu har rundet de 60 år.

Han har valgt at melde sig ind i netværket Senior Erhverv Fyn i det centrale Odense, hvor ledige over 50 har mulighed for at udveksle erfaringer med hinanden.

- Her kan jeg føre netværkssamtaler med seniorer, som har andre kompetencer end jeg selv, siger Bo Thomassen, som håber at netværket kan være vejen til et fuldtidsjob.

Netværk i hele Danmark

Senior Erhverv Danmark har 1.200 medlemmer fordelt på 24 netværk rundt i hele landet. Det er gratis at være medlem af netværket, som finansieres af satspuljemidlerne.

Erfaringerne viser, at mindst 40 procent af dem, som benytter netværksafdelingerne, kommer i job i løbet af 12 måneder.

- Vi får i dag i nogle af netværksafdelingerne flere tilbage til arbejdsmarkedet end nogensinde tidligere. Men man skal selv gøre en indsats, siger Bert Van Malkenhorst, som er landskoordinator i Seniornetværk Danmark.

Seniorerne i Odense mødes hver mandag og tirsdag i lokalerne på Rugårdsvej. Her lærer de at formulere ansøgninger, de tager ud på virksomhedsbesøg og taler med hinanden om de fordomme, som de ofte hører om ude på arbejdspladserne.

At seniorerne ikke er specielt eftertragtede bekræftes af direktør og rekrutteringsekspert Morten Ballisager fra Konsulenthuset Ballisager.

- Alder betyder noget for arbejdsgiverne. Det er en af de ting, mange virksomheder lægger ind som data, når der slåes stillinger op. I virkeligheden burde det jo være ligegyldigt, men i halvdelen af de opgaver, vi løser for virksomheder, får vi at vide, at alder betyder noget.

Morten Ballisager synes det er ærgerligt, fordi seniorerne er lige så forskellige som alle andre aldersgrupper.

- Seniorerne har gode soicale kompetencer, fordi de har stået i en masse situationer og afprøvet forskellige samarbejdsformer. De har ofte et godt håndelag, og så kan de kan fungere som mentorer ude i virksomhederne. Det, det gælder om er, at de selv får signaleret deres nysgerrighed overfor arbejdsgiverne, siger Morten Ballisager.

Ud af offerrollen

Hos Seniornetværket i Odense lægger man derfor stor vægt på, at seniorerne får lært at fokusere på egne styrker og ikke deres alder.

- Det er meget farligt at falde ind i offerrollen. Du skal bevare din åbenhed, din nysgerrighed og vise, at du gerne vil noget og herunder også, at du gerne vil forandre og tilpasse dig. Det skal vi vise arbejdsgiverne, og hvis det lykkes, betyder alderen ikke længere så meget, siger Bert van Malkenhorst.

Ifølge Bert Van Malkenhorst er der mange trin i at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Man skal kunne læse et stillingsopslag, man skal skrive en god ansøgning og et godt CV. Og så skal man være opsøgende.

- På alle disse punkter kommer netværket i spil, og de andre i gruppen har måske fået øje på et stillingsopslag, som du ikke selv har kunnet se dig i, siger Bert Van Malkenhorst.

At der skal kæmpes for at finde jobbet kan Bo Thomassen nikke genkendende til.

- Erfaringen kan bestemt tilføre en organisation noget positivt, men en del arbejdsgivere ser på det som noget negativt og har en forestilling om, at så kan de ikke forme medarbejderen, siger Bo Thomassen.

Hans helt store lidenskab er undervisningen, men han er i den grad også åben overfor andre jobs. Fra tidligere jobs har han for eksempel også fået erfaring indenfor planlægning, organisering, reklame og kundebetjening.

- Jeg vil gerne arbejde indtil jeg bliver 67 år, men hvis det ikke lykkes, ender det nok med, at jeg må gå på pension.

Senior Erhverv Fyn holder netværksmøder hver mandag og tirsdag formiddag.