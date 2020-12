Trods sin alder: Ulla er guld værd for sin arbejdsplads

Det er hårdt og beskidt, men 63-årige Ulla Nielsen er alligevel glad for sit arbejde som maskinarbejder.

- Jeg har altid været glad for at gå på arbejde, og jeg kan ikke se mig selv sidde derhjemme og lave ingenting, når jeg nu har energien til at arbejde, siger Ulla Nielsen.

Det er da hårdt, men jeg tror heller ikke, at det er godt for kroppen bare at sætte sig hen. Ulla Nielsen, maskinarbejder

De store maskiner i virksomheden Metalpres i Haarby kræver sin mand eller kvinde. Men Ulla Nielsen betjener de fleste af pressemaskinerne med stor rutine.

- Det er da hårdt, men jeg tror heller ikke, at det er godt for kroppen bare at sætte sig hen, siger hun.

Ulla Nielsen punkterer myten om ældre ansatte

Med sin alder på 63 år går Ulla Nielsen på tværs af en ny undersøgelse, som organisationen Fynsk Erhverv har gennemført i samarbejde med TV 2/Fyn.

Undersøgelsen har bedt virksomhedsledere om at vurdere 14 relevante kompetencer i forhold til de ansattes alder. Flere af undersøgelsens resultater er overraskende og indikerer, at der florerer myter og misforforståelser om, hvad ældre kan præstere.

For eksempel viser undersøgelsen, at unge vurderes til at have et bedre fysisk helbred. Men trods det så har ældre medarbejdere over 60 år mindre sygefravær.

Unge medarbejdere er ifølge undersøgelsen en smule mere produktive end ældre, men til gengæld er ældre ansatte markant bedre til at håndtere pres, og ældre medarbejdere er mere motiverede til at yde en ekstra indsats.

32-årig direktør: Ældre ansatte er en styrke

- Hvornår går du på pension?

- Jamen, det ved jeg ikke. Det kommer jo an på, hvordan kroppen reagerer, for selvfølgelig skal man tage hensyn til det, siger Ulla Nielsen.

Joachim Buck, direktør i Metalpres, bekræfter, at der er fordomme om ældres præstationer.

- Der er masser af myter om, at når du er 50 år er du for gammel, og når du er 60, så er du alt for gammel. Måske skulle man heller se på det som en variation, og hvor man som 50-årig er erfaren og meget erfaren som 60-årig, siger Joachim Buck.

Halvdelen af de ansatte hos Metalpres i Haarby er over 50 år. Ifølge direktøren - der i øvrigt selv kun er 32 år - har de ældre medarbejdere kompetencer, som er vigtige for virksomheden.

- Jeg ser det som en kæmpe styrke, at vi har de erfarne, og at vi også har de nye. Forstår man at blande de ting og få det til at virke som en enhed, så er det pissegodt, siger Joachim Buck.

Professor: Flere nuancer, tak

På Syddansk Universitet opfordrer professor og aldringsforsker Kaare Christensen til flere nuancer i debatten om alder og jobkompetencer.

- Hele diskussionen kredser om, hvornår er man for gammel, og der er det vigtigt at spørge: For gammel til hvad? Jobbet, jobbeskrivelsen og vilkårene omkring jobbet er helt afgørende, siger Kaare Christensen.