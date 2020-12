TV 2 Fyn undersøger: Unge har tænkt sig at holde tidlig fyraften

Den danske model for tilbagetrækning bygger lige nu på, at alle skal have 14,5 år på pension. Og hvis pensionsalderen skal stige i takt med levealderen, ser det nu ud til, at de, der er født i 1996 og frem, skal arbejde, til de er 74 år.

Så jo yngre du er, jo længere forventes det, at du bliver på arbejdsmarkedet.

Men ude på de fynske gymnasier er ønsket om pension og tilbagetrækning en helt anden.

- Jeg vil ikke kunne yde mit bedste

En rundspørge, TV 2 Fyn har foretaget blandt elever på de fynske gymnasier, viser, at mere end 70 procent ikke mener, at de kan arbejde, til de er over 70 år.

Størstedelen af de adspurgte har endda et ønske om at gå på pension i en alder af 65 år, og det er kun under 1 procent, der ønsker at være på arbejdsmarkedet, til de rammer en alder på 74-75 år - hvilket lige nu ellers er den beregnede folkepensionsalder, de nuværende gymnasieelever kan se frem til.

Blandt besvarelserne har flere givet udtryk for, at de i en alder af 75 år ikke vil kunne yde det samme, gode arbejde:

- Som 75-årig er jeg altså for gammel til at kunne yde mit bedste, skriver en respondent.

- Ligegyldigt om man ender på kontor eller som tømrer, så tror jeg ikke, man fysisk kan klare det, til man er 75 år, skriver en anden.

For gymnasieeleverne kan der vente et arbejdsliv på omkring 50 år, men halvdelen af de adspurgte regner ikke med at bruge 50 år i den samme branche.

- Hvis man skal arbejde så lang tid, så tror jeg, man vil have lyst til at skifte karriere, skriver en respondent.

- Hvis jeg ender med et fysisk trættende job, vil jeg nok ændre retning, hvis jeg skal arbejde, til jeg er 75, skriver en anden respondent.

Korteste pensionistliv

Det lange arbejdsliv er de danske unge ene om sammenlignet med andre jævnaldrende unge i de resterende vestlige lande.

Under 6 procent af de unge mener, det er en fair løsning, at de skal være længere på arbejdsmarkedet for at sikre, at den danske økonomi hænger sammen.

I TV 2 Fyns rundspørge har næsten 30 procent faktisk tænkt sig at spare op, så de selv kan bestemme, hvornår de kan gå på pension.

Hvordan løser vi det?

Som det ser ud nu, vil politikerne på Christiansborg løse udfordringen med et stigende antal ældre og et deraf følgende større pres på samfundets økonomi ved at lade pensionsalderen stige.

Men det er en løsningsmodel, mange unge ikke synes om. Derfor har vi også spurgt de unge, om de har andre bud på løsninger.

- Sænk skatten, så man selv kan spare pension op

- Få de arbejdsløse i job

- Forbedre arbejdsforholdene, så folk har lyst til at blive

- Åben arbejdsmarkedet op for de 13-årige

-Hvis levealderen stiger med to, skal arbejdstiden kun stige med én

- Hæv topskatten

- Sænk dagpengesatsen

- Afskaf apanage til kongehuset

- Tag mere udenlandsk arbejdskraft ind