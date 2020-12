Vil bare gerne spille golf: - Os ældre har fortjent en tidlig pension

Med udsigt over Nyborg Fjord trækker fem herrer rundt med deres golfvogne.

Jeg har ydet 43 år på arbejdsmarkedet, så det er vel kun rimeligt, at jeg også må gå fra før Esben Andersen, pensionist, Nyborg

40-årig Anders Haugaard lægger den lille, hvide bold til rette i teeområdet, svinger køllen hvorefter der i kor kvitteres fra sidelinjen:

- Super. Godt slag!

Begejstringen for golf har de alle fem tilfælles, og de nyder at bruge tid på den tætklippede græsplæne. Nogle efter arbejde eller på fridage og andre som en heltidsbeskæftigelse. For hvad de ikke har tilfælles, er alderen.

Tre ud af de fem fremmødte golfspillere er nemlig gået på pension, hvor de resterende to stadig er på arbejdsmarkedet, men de ældste i flokken er ikke meget for at definere sig selv som pensionister.

De fem herres alder spænder mellem 40 og 77 år - men de deler alle deres interesse for golf. Foto: Ken Petersen

Per Nygaard Olesen er 77 år, og han er dermed alderspræsident på dagens hold. I 2009 trak han sig tilbage fra abrjedsmarkedet, hvor han lukkede døren til et 48-årigt langt arbejdsliv. Han har dog ikke smidt arbejdsskoene helt og trukket i de bløde otiums-sko, da han nu bruger en del tid i sin egen rådgivende virksomhed.

- For mig er det en glidende overgang, siger Per Nygaard Olesen.

Bør man arbejde, når man er frisk til det?

Jørn Nielsen på 69 år er heller ikke meget for at betegne sig som fuldtidspensionist.

- Jeg er en aktiv pensionist. Jeg har både bestyrelsesarbejde og er formand her i golfklubben.

Her på teeområdet er det dog heller ikke til at se, at totredjedele af selskabet for længst har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, for de er friske og vigørlige nok. Så hvorfor er de ikke blevet på arbejdsmarkedet, når nu de er så friske? Det spurgte TV 2 Fyn dem om:

Esben Andersen stemplede for sidste gang ud for seks år siden, og selvom han halvandet år inde i sit otium blev tilbudt en stilling på sin gamle arbejdsplads, sagde han pænt nej tak. Han ville hellere spille golf, gå på jagt og nyde sin pensionisttilværelse, imens han stadig var frisk nok til det. Og for Esben Andersen giver det god mening, at han kunne gå fra allerede som 62-årig.

Læs også Trods sin alder: Ulla er guld værd for sin arbejdsplads

- Jeg har ydet 43 år på arbejdsmarkedet, så det er vel kun rimeligt, at jeg også må gå fra før.

Og ved siden af nikkes der. Jørn Nielsen blev tilbudt at blive på sin arbejdsplads, til han blev 70 år, men han mener også, at han havde aftjent sin værnepligt og fortjent en tidlig pension - selvom han stadig var frisk nok til at fortsætte arbejdet.

- Vi kan godt ligne en priviligeret generation, men jeg har ikke dårlig samvittighed, for jeg har været på arbejdsmarkedet siden 1969, siger Jørn Nielsen.

Vil pensioneres som 63-årig

Ovre på den yngre fløj står Michael Stige på 54 år, og med mindre hans arbejdsplads finder nogle bedre arbejdsvilkår, så vil han gå fra som 63-årig.

- Jeg arbejder i treholdsskift, og det kan sgu mærkes, siger han.

Men han har ikke tænkt sig at slippe arbejdsmarkedet helt, for dét er for tidligt som 63-årig.

- Jeg tænker at finde et lille bijob, jeg kan supplere pensionisttilværelsen med.

På den helt yderste - og yngste, fløj står 40-årige Anders Haugaard, der er procesoperatør. Lige nu lyder hans pensionsalder på 72 år, og dén er han noget skeptisk omkring.

Læs også Var gået på efterløn: Finn Krøis er 70 år og tilbage på 37 timer

- Jeg har svært ved at se mig selv rende rundt og tage imod skibe, rive trodsere ind og kravle rundt på toppe af tanke i så sen en alder.

Anders Haugaard kan dog godt forstå, at hans golfkompagnoner ikke har dårlig samvittighed over at være gået tidligt på pension.

- Det kan godt være, min generation lever længere, men spørgsmålet er, om fysikken hos min generation er god nok til flere år på arbejdsmarkedet, siger Anders Haugaard.