Ikke længere i livsfare: 14-årig i bedring efter trafikuheld

Senere på lørdagen blev drengen taget ud af det kunstige koma, han var lagt i, og politiet beskriver derfor ikke længere drengens tilstand som kritisk.

- Han er kommet ud af koma og er i stabil tilstand, siger Milan Holck Nielsen til TV 2 Fyn søndag.

Ramt med høj fart

Politiet har tidligere meldt ud, at bilisten ikke lader til at have handlet forkert i situationen, men bare ikke har kunnet nå at reagere.

Drengen blev ramt med omkring 60 kilometer i timen, har politiet vurderet.

Man valgte fredag at omdirigere morgentrafikken efter uheldet, så politiet og redningspersonalet kunne gøre deres arbejde på stedet.

Blandt andet har en bilinspektør undersøgt ulykkesstedet.