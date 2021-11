Kæresten satte ild til rådhuset: Nu vil Susanne i byrådet i Middelfart

Da politiet om eftermiddagen fandt den 60-årige pensionist inde på rådhuset, var han allerede død.



Det er hendes og hendes mands uoverenstemmelser med kommunen, der har fået Susanne Bonde til at gå ind i politik. Hun stiller op for Frihedslisten, en lokalliste, der opstiller i flere af landets kommuner.

- Vi må have hæderlige embedsmænd og embedsførelse, borgerinddragelse, medindflydelse og troværdighed i forvaltningerne, således at mennesker ikke skal komme helt ud over kanten og blive frihedskæmper som min kæreste (navn udeladt, red.) krudttønde/vandskade på Middelfart kommune og død pga. embedsførelsen og brud på love / regler, det må undgås, skriver hun på sin valgprofil.



Middelfart Kommune meddeler, at de ikke har nogen kommentarer til kritikken fra Susanne Bonde.

En årelang strid

Parrets strid med Middelfart Kommune begyndte længe før hændelsen på rådhuset i juni i år.

Sagen handler kort om en vandskade på parrets hus i 2015. En skade de mener, kommunen i sidste ende er ansvarlig for.



Kommunen er bare ikke enig i den sag, derfor blev det til årelang tvist mellem dem og kommunen, som især hendes mand gik ind i.

Og en sag, der altså kulminerede med hendes mands dramatiske aktion mod kommunen, og fået Susanne Bonde til for første gang at stille op til kommunalvalget i Middelfart.

- Det er som om, vi ikke bliver hørt som borgere. Det er det, vi føler med vores sag, siger 63-årige Susanne Bonde (Æ).

Hun ønsker ikke, at borgere i Middelfart Kommune i fremtiden skal opleve det samme, som hun selv har.

- Vi har oplevet systemet fra sin værste side, og hvor lidt hjælp der er til mennesker, når de står i en presset situation.