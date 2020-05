11 flygtede fra politiet: Brød forsamlingsforbud på fynsk strand

Tirsdag aften modtog Fyns Politi en anmeldelse om en gruppe unge mennesker, der havde forsamlet sig nær minigolfbanen ved Nordstranden i Kerteminde.

Da politiet ankom, konstaterede de, at gruppen bestod af 17 personer, der således brød forbuddet mod at samles mere end 10.

En del af gruppen fik fart på, da de så politiet ankomme, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Kenneth Taanquist.

- 11 af dem stak af, så det blev til bøder til de resterende seks personer, siger han.

Det koster 2.500 kroner at overtræde forsamlingsforbuddet.

Generel forståelse for reglerne

Ifølge vagtchefen er episoden ikke et udtryk for, at folk er begyndt at slække på de love og forbud, der er indført i forbindelse med bekæmpelsen af coronapandemien.

- Vi kigger meget efter den slags, og det er ikke meget, vi kan skride ind overfor, siger Kenneth Taanquist.

- I det store og hele er der forståelse for reglerne. En gang imellem er der misforståelser, og der går vi ind og vejleder. Men når folk stikker af, så ved de godt, at det ikke er så godt.

Fra 8. juni bliver forsamlingsforbuddet hævet fra 10 personer til 30-50 personer, hvis smitteforholdene tillader det. Det fremgår af den langsigtede plan for en fase tre af genåbningen af Danmark, som Folketingets partier er blevet enige om.