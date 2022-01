Aalborg-virksomhed vil gøre Lindø til grønt knudepunkt

Selvom virksomheden har været gennem den store omstilling, er arbejdet stort set det samme for medarbejderne i de store svejsehaller.

- En gang imellem tænker jeg da over, at det er dejligt at bidrage til den grønne omstilling, men i hverdagen fylder det ikke så meget. Produktionen bliver selvfølgelig større, og det tager længere tid at lave, men kranerne løfter stadig, hvad de skal, selvom alting bliver større, siger Dennis Boldt, som er industritekniker i Aalborg.

Flere års ordrer sikret

På Lindø er gravearbejdet til den nye forstørrede fabrik så småt begyndt, og Bladt Industries er også allerede i gang med at lede efter de mange nye medarbejdere.

Og selvom udvidelsen er i sin spæde start, har Bladt Industries allerede sikret faste ordrer på Lindø indtil midten af 2024. Og ambitionerne fortsætter bare med at vokse på Fyn.

- Lindø er en fantastisk lokation. For Fyn betyder det, at Lindø bliver et knudepunkt for leverancen af nogle af hovedkomponenterne til offshoreindustrien, siger Anders Søe-Jensen.