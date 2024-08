Årelang strid om vejbod ser ud til at være slut

I flere år har ægteparret Verena og Michael Junge kæmpet for at få deres vejbod gjort lovlig. På den anden side af sagen har kommunen henholdt sig til lovene og foreslået løsninger, som ægteparret ikke kunne acceptere. En sag, der minder om mange andre, hvor tingene ser uløselige ud. Lige ind til nu.

For det ser ud til, at den sidste mulighed, der var tilbage at afprøve, kan få Kerteminde Kommunes godkendelses-stempel. Og løsningen bliver ganske enkelt at flytte vejboden ind i Verena forældres have.

- Så overholder de lovgivningen og får stemplet af vores administration, fortæller Kerteminde Kommunes borgmester Kasper Ejsing Olesen (S).