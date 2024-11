Advokat truer kommune i sag om omstridt biogasanlæg: - Besynderligt, siger borgmester

- Jeg har forsøgt at tale med kommunen om det spørgsmål siden dag et, tror jeg. Kommunen har ikke kunnet forholde sig til det, fordi de først ville have afklaret om tilladelsesgrundlaget var i orden eller ej, forklarer rekonstruktør Preben Jakobsen.

Truslen om erstatningskrav får dog en lidt lun modtagelse i Kerteminde Kommune.

- Jeg synes godt nok, at det var lidt besynderligt at læse, at han havde behov for at skrive noget om et erstatningskrav, når vi er i gang med at opbygget et tillidsfuldt samarbejde, for det har der jo ikke været. Det vil vi gerne have med samtlige vores virksomheder. Det forstår jeg ikke, konstaterer Kasper Ejsing Olesen.