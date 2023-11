Advokatrapport slår fast: Borgmester trådte over stregen i sag om biogasanlæg

Men det var et klart brud på forvaltningsloven, sagde to eksperter i offentlig organisation og forvaltningsret i maj til TV 2 Fyn.

- Vi har at gøre med inhabilitet, inkompetence, korruption. Det går ud over hele kommunens legitimitet, sagde professor i offentlig ledelse på SDU, Kurt Klaudi Klausen.

- Når borgmesteren er inhabil, og han sidder som chef for de administrative medarbejdere, er der jo det klassiske problem, der består i, at man meget nemt kan forestille sig, at medarbejderne behandler deres chef lidt bedre, end folk er flest, sagde Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

Den 25. maj vedtog 24 ud af byrådets 25 medlemmer i Kerteminde Kommune, at der skulle indledes en advokatundersøgelse af, om det gik rigtigt til, da Hans Luunbjerg i 2016 fik tilladelse til at udvide sit biogasanlæg.



Har ikke påvirket sagsbehandlingen

Advokatundersøgelsen skriver i sin sammenfatning, at Hans Luunbjerg burde have undgået, at der kunne opstå forvirring i hans rolle i sagen ved at undgå, at han fysisk og ved brug af e-mails, sammenblandede sin gang i kommunen med sin ansøgningssag.

Men den foreløbige rapport frikender til gengæld Hans Luunbjerg for at have forsøgt at diktere sagsbehandlingen af hans ansøgning.

...Der er dog ikke i sagerne grundlag for at mene, at "Borgmester A" som borgmester har deltaget i, medvirket til eller forsøgt at påvirke sagsbehandlingen på en utilbørlig måde eller ved misbrug af sin stilling...

Dog betragter advokatundersøgelsen kommunens sagsbehandlere som inhabile: Det er imidlertid på baggrund af det samlede hændelsesforløb vores vurdering, at medarbejderne i kommunen må betragtes som afledt inhabile som følge af "Borgmester A"s personlige inhabilitet...

Advokatundersøgelsen er kun foreløbig, fordi et punkt i undersøgelsen ikke er uddybet tilstrækkeligt.

- Vi er desværre netop nu blevet informeret af advokaten om, at de er blevet opmærksomme på et forhold, som de har behov for at undersøge nærmere forinden offentliggørelse af rapporten, siger kommunaldirektør i Kerteminde Kommune Marie Vynne.

Derfor er det fortsat uvist, hvilke konsekvenser undersøgelsen får.