Ældrepleje: Erfaring fra fynske millioner bør rulles ud i hele landet

Om økonomien i kommunerne generelt er så presset på ældreområdet, så man, som Kerteminde er afhængige af at få økonomisk hjælp, for at levere en værdig ældrepleje, er så spørgsmålet.

Kan en anden kommune så kigge mod Kerteminde og finde på at spare i ældrebudgettet og så håbe man kunne få sådan en bevilling som de lige har fået?

- Altså nu er det jo en pulje som Kerteminde har fået fra. En pulje som 24 andre kommuner også har fået penge fra, siger Per Tostenæs, og tillføjer, at hvis andre kommuner holder øje med projektet på Østfyn, så kunne der godt være besparelser i sigte.

- Det bør ikke være noget, der koster så mange penge. Faktisk tror vi på, at det på sigt vil spare penge for kommunerne.

Ældresagen vil følge Kerteminde Kommune

Men det stiller vel også nogle krav til Kerteminde Kommune, når man får de her millioner. Så følger der vel noget opsyn efter?

- Det er sådan, at når man får fra de her puljer, så følger der en forpligtelse til at følge op på det, siger Per Tostenæs.



- Vi kommer til at følge den her udvikling. Vi håber rigtig meget på, at Kerteminde får de resultater ud af det, som de har stillet i os alle i udsigt, at de får, fordi det er jo grundlaget for at de har fået pengene.

Han tilføjer, at man fra Ældresagens side, vil kæmpe for, at alle kommuner i hele landet skal gøre det samme som man nu gør i Kerteminde, hvor det altså drejer som, at sørge for at færrest muligt personer kommer i den enkeltes hjem.



Man ved nemlig fra undersøgelser, at kontinuitet i hverdagen betyder noget hos modtagerne af ældrepleje.

- Det at man kender folk der kommer ind ad døren, det er man kan betro sig til dem, det at de kender til de forhold der er hos én. Det gør en verden til forskel i oplevelsen af den hjælp man får, slår Per Tostenæs fast.

Men kommer vi til at se i fremtidens ældrepleje, at dem der er gode til at søge ekstra penge - eller er heldige at få ekstra tilskud - bliver dem der leverer en ordentlig ældrepleje?

- Nej, vi håber, som sagt, at det her er noget der bliver udbredt til alle kommuner.

- Og vi synes jo heller ikke nødvendigvis at de her puljer er den fornuftige måde, at drive ældrepleje på, så man let kan hoppe fra tue til tue.

- Vi ser gerne at pengene er til stede i dagligdagen, og at det er ens for alle kommuner, og igen at alle kommuner så også bruger det til på fornuftigvis at sikre en god hjælp til den enkelte ældre.