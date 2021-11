Ældrepleje med problemer: Dårlig arbejdspraksis, indendørs oversvømmelser og bekymret personale

Påbud til Hjemmeplejen Kerteminde

En mangelfuld arbejdspraksis har fået Ældretilsynet til at give et påbud til Hjemmeplejen Kerteminde.

Baggrunden for tilsynsbesøget var, at styrelsen den 14. september 2020 modtog en henvendelse fra en pårørende til en borger, som modtog hjælp fra Hjemmeplejen Kerteminde. Henvendelsen omhandlede bekymring over gentagne fald samt uregelmæssigheder i behandling med medicinsk plaster.

- Jeg synes, det er meget alvorligt, og det er noget, vi helt vil være foruden, siger leder af Hjemmeplejen Kerteminde Maria Kunz og fortsætter:

- Og når vi så får påbuddet, giver det en opmærksomhed på, at der er noget, vi skal kigge på.

Under tilsynet kunne ledelsen ikke redegøre for den praksis, der knyttede sig til borgernes ønsker til livets afslutning, medarbejdere talte om manglende tid til opgaveudførsel i borgernes nærvær. Desuden var der mangelfuld kendskab til og anvendelse af faglige metoder og arbejdsgange samt manglende dokumentationspraksis og opfølgning.

- Påbuddet er et udtryk for, at man ikke understøtter den ældres værdighed, på den måde, der skal understøttes, fortæller formanden for Ældrerådet Kristen Nissen.

7. juni 2021 modtog Hjemmeplejen Kerteminde derfor et påbud, de har arbejdet på at efterkomme siden.