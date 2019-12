Afsløret: Hemmelig køber af maleri med Trump og Paludan står frem

Det blev fredag afsløret, hvem den hemmelige køber af et omdiskuteret maleri af Donald Trump, Rasmus Paludan og Boris Johnsen er.

Læs også Nøgen mand smadrede stjerne på Heartland - nu lyser den igen i Odense

Der er tale om den fynske kunstsamler og iværksætter Flemming Sørensen, der bor i Schweiz og samler på provokerende kunst. Afsløringen skete fredag eftermiddag på et pressemøde på Johannes Larsen Museet.

- Jeg kan godt lide, at det er provokerende. Det rammer lidt uden for boksen, siger Flemming Sørensen til TV 2/Fyn.

- Tingene i samfundet er over de seneste 20 år blevet meget politisk korrekte, og man må ikke sige noget forkert. Man skal hele tiden passe på. Jeg synes egentlig bare, man skal opføre sig inden for gældende lovgivning, fortæller Flemming Sørensen, der har boet i længere perioder af sit liv i udlandet.

Flemming Sørensen stod fredag eftermiddag klokken 14 frem foran den fremmødte presse. Han har købt det omdiskuterede maleri. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

Fjernet fra rådhus

Det kontroversielle maleri blev lavet under en workshop på museet - og endte med at blive det helt store emne i starten af november.

Maleriet af den amerikanske præsident Donald Trump, den britiske premierminister Boris Johnson og lederen af Stram Kurs, Rasmus Paludan, blev pillet ned fra sin plads foran rådhuset i Kerteminde på ordre fra borgmesteren.

Det er blevet til i et projekt kaldet "Ung kunst i Kerteminde", hvor unge på Johannes Larsen Museet har malet forskellige motiver, og efterfølgende blev kunstværkerne - efter aftale med Kerteminde Kommune - opstillet forskellige steder i byen. Det er en 19-årig mand, der har malet det.

Placeringen på rådhuset blev for meget for både Knud Ahrnkiel fra Miljøpartiet og borgmester Kasper Ejsing Olesen (S), der krævede maleriet fjernet fra pladsen foran rådhuset.

Den indtil i dag hemmelige køber ønsker ikke at oplyse købsprisen på maleriet.

Opdatering Artiklen er opdateret med video og interview med køberen Flemming Sørensen og kunstneren Oliver.

Sådan ser maleriet ud. Foto: Ole Holbech

19-årig maler: Derfor blev maleriet politisk

19-årige Oliver, der går under kunstnernavnet Bjolle, står bag maleriet. Han kan ikke helt huske, hvorfor han valgte at male Donald Trump, Rasmus Paludan og Boris Johnson.

At maleriet skulle stå ved rådhuspladsen, inspirerede ham dog til at male et politisk billede.

- Det startede med, at vi skulle finde ud af, hvor billedet skulle være - enten busstationen, rådhuspladsen, havnen eller kirken, siger Oliver, der ikke ønsker sit efternavn offentliggjort.

- Jeg ville gerne op mod rådhuset, og så hørte jeg en fugl i hjørnet synge om politikere, og så tænkte jeg, det kunne være sjovt, forklarer han.

Han vil fortsætte med at lave malerier og er glad for, at maleriet er blevet solgt, efter det blev fjernet i november.