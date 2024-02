Han står i det fri, kun beskyttet af en halvtag. Han er ikke alene. En gruppe mænd fra museets "byggegruppe" er i gang med både træ- og metalopgaver. En af dem, Erling Krog Rasmussen, har taget turen fra hjemme i Faaborg for at være her.

- Det giver et godt afbræk i hverdagen. Så man ikke sidder derhjemme for falder hen, uddyber Erling Krog Rasmussen.

Ingeniør blev smed igen

Nogenlunde den samme drivkraft har Kurt Søegaard, der efter smede-uddannelsen læste videre til ingeniør. Han gik på pension efter 32 år på Haustrups Fabrikker i Odense. I tilværelsen som pensionist vendte han tilbage til udgangspunktet og har i over 20 år været frivillig på Vikingemuseet Ladby.

- Da jeg hørte, at de ville bygge et vikingeskib, ville jeg være med. Jeg har vel lavet over 1.000 nagler til det skib, slår Kurt Søegaard fast.

Dagens opgave er også at lave nagler. Søm sådan som vikingerne lavede og brugte dem. Hver nagle tager omkring et kvarter at lave.

- En gang fik jeg besøg af Ritt Bjerregaard. Hun spurgte, hvordan man fik hovedet på, og jeg svarede, at hvis hun kunne vente et kvarter, så skulle jeg nok vise hende det. Hun fik set det hele og fik naglen bagefter, smiler den gamle smed.

Gevinst for museet

Smil er der også hos leder af Vikingemuseet Ladby, Claus Sørensen.

- Det er jo utroligt håndværk de laver i byggegruppen. Det er jo deres hjerteblod. Og for os er det jo fantastisk at de er med til at genskabe huse fra vikingetiden, som er det, vi arbejder på lige nu, forklarer museumsmanden.

For Kurt Søegaard byder fremtiden på mere smedearbejde. Gerne meget mere.

- Så er der jo en mening med det og vi får lavet noget. Og så er der også det sociale. Så må vi se, hvor længe jeg kan være med, slutter den 90-årige smed.