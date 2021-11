Analyse fra valgfolkefesten i Kerteminde: Det gode samarbejde fortsætter efter valget

Og det gode samarbejde er ikke kun noget, der kom frem ved dagens debat.

- Udadtil formår de at stå sammen og samarbejde. Det har de gjort i fire år, og mon ikke også de gør det de næste fire år, uanset hvem der bliver borgmester, siger lokalredaktøren.

Samfundsredaktør på TV 2 Fyn, Jakob Risbro, påpeger også, at det helt bogstaveligt var svært at se forskel på de tre kandidater, der alle var klædt i lyseblå skjorter og mørkeblå jakker.

Han vurderer da også, at landkortet ikke bliver vendt om, selvom der skulle komme en ny borgmester.

- Selvfølgelig er der nogle nuancer, men jeg tror ikke, ligegyldigt hvem der bliver borgmester heroppe, at der kommer til at være revolutioner, eller man kommer til at køre en helt anden vej, end det man har gjort tidligere, siger Jakob Risbro.

Kig i spåkuglen

Og beder man de to redaktører om at kigge i spåkuglen og fortælle, hvem Kertemindes borgmester er efter stemmerne er talt op, vil ingen af dem udelukke noget.

Ved forrige valg, var det også en overraskelse for mange, at Kasper Ejsing Olesen endte med borgmesterkæden.

- Jeg tror ikke, vi kan udelukke noget som helst. Det var en overraskelse for rigtig mange, at Venstre valgte at pege på Socialdemokratiet, og om de gør det igen, kommer simpelthen an på, hvor mange stemmer de forskellige partier for, siger Rasmus Henriksen