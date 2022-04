Anmeldte forgæves brandtilsyn hos Grønnely: - Det er farligt for beboerne at bo på adressen

Forholdene fik i flere omgange Kerteminde Kommune til at anmelde den certificerede brandrådgiver til DBI Certification.

- Det er korrekt, at vi stillede os undrende over for det arbejde, der var udført af den certificerede brandrådgiver i forbindelse med sagen. Vi gjorde derfor det eneste vi kunne gøre, nemlig at anmelde brandrådgiveren til DBI Certification, skriver Puck Uhrenholdt, der er leder af afdelingen Byg, Miljø og GIS i Kerteminde Kommune.

Har handlet lovligt

Men anmeldelsen af den certificerede brandrådgiver blev afvist af DBI Certification.

- Efter at DBIC (DBI Certification) har foretaget en udvidet kontrol af et specifikt projekt, begrundet i indberetning fra Kerteminde Kommune, vurderes det hermed, at den certificerede brandrådgiver fortsat kan virke som certificeret brandrådgiver til Brandklasse 2, skrev DBI Certification i et svar til Kerteminde Kommune.

Baggrunden for, at anmeldelsen blev afvist er, at den certificerede brandrådgiver tilsyneladende har handlet helt efter loven, forklarer direktøren for DBI Brand & Sikring.