Ansatte hjemmehjælper, der stjal en kvart million: - Jeg synes ikke, at vi skal stramme op

Det synspunkt deler konservatives Michael Nielsen:

- Han er blevet dømt til at betale pengene tilbage, og jeg håber faktisk, og det her er et kald til ham, at han har så meget respekt i livet, at han gør alt, hvad han kan, for at betale pengene til den her ældre dame, som uforvarende er kommet til at give så meget tillid til et så udspekuleret menneske.

Chef for Ældre, Handicap og Sundhed i Kerteminde Kommune, Susanne Buch, har ikke ønsket at kommentere på sagen.