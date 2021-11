Ansatte på pinebænken i Kerteminde: Kommunal rengøring afgøres dagen efter valget

- Jeg synes det er groft, at man ikke vil meddele til borgerne og personalet, at deres arbejde skal på private hænder. Det er også groft, at man har udbudt en del arbejde, der ikke er prisfastsat. Det arbejde ved man ikke, hvad man skal betale for – og det er så her, at det private firma kan hente de penge, de måske sætter til på den faste del, siger Tonny Fejerskov.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger er cirka 60 procent af den kommunale rengøring i Kerteminde allerede på private hænder.

Men den dyrere kommunale rengøring har også sine fordele fremgår det af redegørelsen til Økonomiudvalget.

Plejehjem undtaget

- Det har værdi for den enkelte borger, at det er det samme kendte personale, der gør rent, og eksempler indikerer også, at samarbejde mellem eget rengøringspersonale, serviceleder og institution understøtter værdiskabelsen. Rengøringstakten forventes også at have en væsentlig rolle, hedder det i redegørelsen.



Direktionen anbefalede derfor i januar Økonomiudvalget, at rengøringen på de kommunale plejehjem, rehabiliteringscentret Villaen og den borgerrettede del af Strandgården fortsætter med decentral kommunal rengøring.

Derudover vil rengøringsopgaver på kommunale institutioner, skoler og på rådhuset komme i et samlet udbud.