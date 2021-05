Blev meldt til politiet: Ulovlige beboelsesvogne bliver fjernet fra byggeplads

Skurvognene er nu blevet fjernet fra byggepladsen til stor glæde for 3F Østfyn.

- I første omgang er det jo en lettelse over, at de bliver flyttet, uden det store påstyr, siger Tonny Fejerskov, der er formand for 3F Østfyn.

Politiet var forbi

Det er bygge- og boligudlejningsfirmaet Grønnely, der står bag projektet i Langeskov. Men Kerteminde Kommune har ikke givet tilladelse til, at håndværkere kan bo på byggepladsen, som det ellers er påkrævet.



- Det skal stoppe omgående. Der skal ikke bo mennesker i skurvogne på byggepladsen, når der ikke er givet tilladelse til det, sagde Jesper Hempler (SF), der er formand for Miljø- natur- og teknikudvalget i Kerteminde Kommune i sidste uge til TV 2 Fyn.