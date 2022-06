Blomsterbindere har givet Fjord & Bælt et ekstra pift

Frem til den 26. juni har Fjord & Bælt i Kerteminde fået tilsat en ekstra dimension.

Professionelle blomsterbindere, også kaldet florister, har nemlig dystet i, at dekorere den eksisterende udstilling med naturens materialer som tang, drivtømmer, planter og en masse af de smukkeste blomster.

Alt sammen for at skabe og fortolke over temaet blomsterhav og med fokus på bæredygtighed, økologi og selvfølgelig ikke mindst havet.

I konkurrencen løb den fynske blomsterspecialist Kristine Lyngsaa Gudiksen fra KL Art Design i Ejby med sejren sammen med makkeren Jonas Jensen fra Aalborg.

På de efterfølgende pladser kom duoen Katharina Albrechtsen, Vejle, og Bjarne Aarhus, Aarhus, mens det aarhusianske makkerpar Alberte Hammer og Dean Bang Thy blev nummer tre.

Fjord & Bælt har for ikke så lang tid siden fået et to-cifret millionbeløb til udvidelse af centeret. Målet er at skabe et samlingspunkt for hele havnen i Kerteminde.