Borgerne og politikerne er enige: - Vi vil have mere vild natur i Kerteminde

Spørgsmålet kom fra Mia Rafn, og oppe på scenen servede politikerne tilbage med nogle løsningsforslag:

- Vandreservaterne skal vi have gjort noget ved, så vi kan bevare det grundvand, vi har, forklarede Kasper Ejsing Olesen (A), og sagde yderligere:

- Jeg kunne da godt drømme om, at vi som kommune kunne stille et område til rådighed, hvor virksomheder kunne plante træer her i stedet for at de køber regnskov i Brasilien.

"Vi skal købe lavbundsjord op"

En løsning på naturkapitalsproblemet kunne være, at man udtager mere lavbundjord, som giver mulighed for at genoprette naturen. Dén løsning er også en del af Alex Haurand (SF) forslag, til hvordan kommunen får en bedre naturkvalitet.

- Vi skal tage lavbundsjorden ud. Vi skal købe dem op. Vi skal lave natur i de områder, og det behøver ikke være steder, hvor der er andre interesser. Det kan sagtens være et område langt ude på Hindsholm, sagde han.

På spørgsmålet om lavbundsjorde var Kasper Ejsing Olesen dog ikke på hold med kandidaten på sin højre side.

- Vi kommer aldrig nogensinde i toppen af den liste, understregede han, og uddybede yderligere:

- Det skyldes, at vi har rigtig meget landbrugsjord i kommunen, og det tæller ikke som natur, og dét piller vi ikke ud. Det går jeg ikke ind for.