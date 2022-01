Borgmester føler sig snydt: Drøm om bynært seniorfællesskab blev til ulovlige lejeboliger

- Jeg vil generelt sige til politikerne, at de skal altså kigge nøje efter, hvad det er for nogle projektmagere, der er på vej til deres kommune. Selvfølgelig vil kommunen gerne have nogle projekter i den slags ejendomstyper. Men tag lige et kig på, hvad der på vej til jer, siger Jørgen Dyrholm Jensen.

I Kerteminde mener borgmesteren dog, at kommunen gjorde, hvad der var muligt.



- Vi tjekkede virksomheden for likviditet, og der var ingen røde lamper der lyste. Umiddelbart er det svært at se, hvad vi kan gøre mere, men vi har nok lært, at Grønnely ikke behøver at byde igen.