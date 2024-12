Borgmester melder sig klar til endnu en tørn

Ifølge lokalformanden, som selv røg ud af byrådet da Dansk Folkeparti mistede det ene af sine to mandater i Kerteminde, har Konservative efter konstitueringen opført sig nedladende over for Dansk Folkeparti.

Ifølge Lone Kiilerich har Konservative beskyldt Terje Pedersen og DF for kun at gå med i konstitueringen for personligt at få fremtrædende poster.

- Og Konservative kalder sig for et ordentligt parti. De nærmest håner og griner af vores vælgere. Vi fik et mandat, og her har vi vores indflydelse – det kalder jeg politik. Men når man siger, at vi gør det for egen vindings skyld. Det er for galt, siger en tydeligt vred Lone Kiilerich.

Op til valget var der indgået et valgforbund med Dansk Folkeparti, Konservative, Venstre og Nye Borgerlige. Men DF valgte altså alligevel at pege på den socialdemokratiske borgmesterkandidat.

– Det er et teknisk valgforbund, og det har vi hele tiden sagt. Der har været et enormt godt samarbejde med Kasper (Ejsing Olesen, red.), og sådan vil vi gerne have det fire år frem. Når Konservative starter sådan, som de gør, så får de det svært, siger Lone Kiilerich.

Til det siger konservative Klavs Norup Lauridsen, at han og partiet bakker op om konstitueringen.

- Vi blev inviteret til et kaffemøde af Dansk Folkeparti, og jeg deltog i respekt for de borgerlige vælgere og Dansk Folkeparti. Jeg står ikke inde for andet end et godt samarbejde i byrådssalen, siger Klavs Norup Lauridsen og tilføjer:

- Vi har haft et bredt samarbejde de sidste fire år, og det får vi igen. Og det med valg, som vi har haft, så vil vi selvfølgelig vise, at vi vil føre en borgerlig politik - og det kommer vi til.

Klavs Norup Lauridsen siger desuden, at Konservative og Dansk Folkeparti har meget forskellige opfattelse af, hvad der skete på valgaftenen - og også i dagene efter.

- Det var tydeligt, at Dansk Folkeparti havde en aftale med Socialdemokratiet. Vi lever i et frit Danmark. Derfor må Terje og Lone Kiilerich vælge som de har lyst, men de må også være klar til, at stå til ansvar om fire år overfor deres borgerlige vælgere.

Borgmester ikke overrasket

Selv om borgmester Kasper Ejsing Olesen torsdag aften var noget overrasket over at høre om mødet mellem Dansk Folkeparti og Konservative, så kommer konklusionen, altså at DF fortsat støtter ham som borgmester i de næste fire år, ikke for alvor bag på ham.

- Det er jo det, de har sagt hele tiden. Det sagde de til mig tirsdag aften, og det sagde de til mig i dagene efter også, når jeg har snakket med dem, siger Kasper Ejsing Olesen (S).

DF'erne har også fortalt borgmesteren om det pres, der er blevet lagt på dem efter konstitueringsaftalen, og som Lone Kiilerich kalder en hån af DF.

- Jeg har jo også godt lagt mærke til, at der er et andet parti, der forsøger at ændre noget, og det giver selvfølgelig altid noget uro. Men jeg synes stadig, som jeg hele tiden har sagt, at det rigtigste for Kerteminde Kommune er en så bred konstituering, som vi lavede i tirsdags, og den vil jeg rigtig gerne stå i spidsen for, siger Kasper Ejsing Olesen.

Trods uroen er Konservative fortsat velkomne i den indgåede konstituering, understreger han.

- Selv om nogen har forsøgt at ændre konstitueringen, så skal de være velkomne til at være med i den.

Får uroen betydning for samarbejdet i det nye byråd?

- Det håber jeg ikke. Jeg håber rigtig meget, at det var et spil om, hvem der skal være borgmester. Nu er det vigtigste, hvordan vi får Kerteminde Kommune bedst videre, siger borgmesteren.