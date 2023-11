Borgmester slår ring om direktør efter tip om "usande påstande"

Kommunaldirektør i Kerteminde Kommune Inger Marie Vynne er kommet under beskydning for sin ledelsesstil. Kritikken er rejst gennem fire anonyme henvendelser via whistleblowerordningen, et anonymt brev stilet til kommunen, ligesom en række byrådspolitikere og pressen har modtaget et anonymt brev med lignende kritik.

Men et fuldstændigt enigt byråd har trods de anonyme henvendelser "fuld tillid" til kommunaldirektøren.

- Byrådet er bekendt med en række anonyme klager over kommunaldirektør Inger Marie Vynne og hendes ledelsesstil. Klagerne indeholder en række ukonkrete, udokumenterede og usande påstande. Byrådet kan på ingen måde genkende de anførte påstande, siger borgmesteren i Kerteminde Kommune, Kasper Ejsing Olsen (S) i en pressemeddelelse.



- Der er ikke noget at handle på i de her henvendelser, og derfor kan vi ikke gøre noget. I øvrigt kan vi heller ikke genkende kritikken ud fra det kendskab, vi har af kommunaldirektøren, uddyber borgmesteren over for TV 2 Fyn.

Inger Marie Vynne tiltrådte som kommunaldirektør i Kerteminde Kommune 1. januar 2023 - et halvt år efter hun blev fyret fra samme stilling i Lejre Kommune.