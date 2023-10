Borgmesters vision kan være dårligt nyt for klimaet

Golfsportens World Tour kommer til Kerteminde om tre år.

Så nu har Kertemindes borgmester en særlig vision for flere af de mange besøgende.

Det forventes at turneringen vil tiltrække omkring 80.000 til byen, og nogle af dem kan måske få chancen for at bo på et krydstogtskib ud for Kerteminde, hvis borgmester Kasper Ejsing Olesens (S) drømme bliver til virkelighed.

- Det er en drøm, og hvis man ikke drømmer, opnår man heller ikke noget. Vi følger den danske lovgivning, der er i forhold til skibe og krydstogtskibe, i Kerteminde, og jeg er sikker på, at vi som by godt vil kunne rumme det.

Men ifølge Fyens Stiftstidende kan det være dårlige nyheder for klimaet og luftforureningen.

Det viser beregninger, som Fyens Stiftstidende har lavet på baggrund af rapporten "Kortlægning af luftforurening fra krydstogtskibe i København og Århus" fra Aarhus Universitet.