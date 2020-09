Busterfilm mangler statister - skal du være med?

Fyn danner rammen om optagelserne for den nye filmudgave om Buster Oregon Mortensen. Holdet bag er i fuld gang med at filme, men de har nu brug for fynboernes hjælp.

Til filmen skal der optages en scene fra en stor byfestival. Det kræver mange statister, derfor håber de det fynske folk vil møde op og skabe liv.

Optagelserne finder sted i og omkring Kerteminde den 8., 10. og 11. september. Holdet bag opfordrer alle til at søge uanset alder eller køn, da de gerne vil have en så blandet menneskemængde som muligt, så det afspejler en rigtig byfestival a la Kirsebær-festivalen.

Læs også Ny Busterfilm optages på Fyn: - Min mor siger, jeg ligner ham

Filmfolkene har valgt at indføre loft over, hvor mange der må være med, så byfestivalsscenerne overholder de gældende coronarestriktioner. Desuden opfordrer de til, at man ikke møder op, hvis man har symptomer i retning af corona, selv om det måske er en almindelig forkølelse.

For at deltage skal man sende en mail til statist@willowfilm.dk, hvor man inkluderer et nyere foto, alder, telefonnummer samt angiver, hvilken dag eller dage man gerne vil være med. Man behøver ikke kunne være med alle tre dage – dog forventer holdet som udgangspunkt, at man er med hele den dag eller de dage, hvor man gerne vil være med.

Der vil være et gavekort som honorar samt forplejning hele dagen.