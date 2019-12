Bygger verdens største havvindmøller: Produktionen bliver på Lindø

Produktionschefen hos MHI-Vestas er netop vendt hjem fra et møde i Asien og en mulig ny stor ordre, han endnu ikke kan sige noget om. De er nu 500 ansatte hos havvinmølleproducenten og bliver endnu flere i fremtiden.

- Udgangspunktet er stadigvæk, at nacellen skal produceres her på Lindø. Den kapacitet har vi også for nuværende, og det er selvfølgelig en kapacitet, vi arbejder på at øge de kommende år også, siger Martin Bjerregaard, der er produktionschef hos MHI-Vestas på Lindø.

Steffen Rosenfeldt viser rundt på pladsen udenfor hos MHI Vestas. Hans opgave er at holde kollegerne opdaterede på de nyeste værktøjer i produktionen og samtidigt oplære nye medarbejdere.

Dem har der været over 100 af det sidste års tid, så det har været et travlt år. Samtidigt bliver værktøjer og komponenter konstant større.

Udvikling er kun godt, og hvis man kan nøjes med at lave en mølle, der kan generere det samme som ti, så er det jo vejen frem Steffen Rosenfeldt, Manufacturing trainer, MHI-Vestas

- Boltene bliver større, for de skal kunne holde til mere. Udvikling er kun godt, og hvis man kan nøjes med at lave en mølle, der kan generere det samme som ti, så er det jo vejen frem. Mindre svineri og færre materialer sat i en mølle i stedet for ti. Det kan kun være en fordel, mener han.

Fakta om MHI-Vestas MHI Vestas er et joint venture-selskab, som blev stiftet 1.april 2014

Havmølleproducenten er ligeligt ejet af japanske Mitshubishi Heavy Industries og danske Vestas

MHI Vestas i Lindø Industripark har 500 medarbejdere og er det eneste sted i verden, selskabet producerer naceller

Der er konstant nyt at lære for Steffen Rosenfeldt og kollegerne. For vindmøllerne vokser uafbrudt i størrelse. De største havvindmøller var til at begynde med 5 MW, nu bygger man møller på 10 MW og konkurrenten GE er på en 12 MW stor havvindmølle.

- Det går rigtig stærkt, og teknologien udvikler sig hele tiden med nye tiltag konstant. Så der sker rigtig meget. Det er spændende, siger Martin Larsen.

Vil være først og størst

Han er en af de to lærlinge og har været elev hos MHI Vestas et års tid. Sammen med kollegerne er han i fuld gang med en ny stor ordre på verdens største flydende havvindmøller.

En række 10 megawatt-møller ligger klar til udskibning. Fra Lindø kæmper de med store spillere som Siemens og GE på verdensplan om at være først og størst.

- Det er hård konkurrence og vi er nogle få spillere på havvindmøllemarkedet. Vi vil jo selvfølgelig gerne have så stor en bid af kagen som muligt, siger Martin Bjerregaard.

Nacellerne til havvindmøllerne produceres og samles kun på Lindø. Det sker blandt andet i den splinternye hal B9. Et areal på over 10.000 kvadratmeter, der blev taget i brug i foråret og fordoblede produktionsarealet.

Tilbage i 2015 lå Siemens Wind Power også i Munkebo. Men vindmølleproducenten valgte at lukke sine aktiviteter i Lindø Industripark og flytte dem til Tyskland. Steffen Rosenfeldt er ikke bange for at det samme vil ske for hans virksomhed.

- Vi udvider og udvider. Og så er vi jo specialister på området. Der er ikke andre steder, der bliver bygget de her naceller. Og vi er gode til det, siger han.

Knivskarp konkurrence

Konkurrencen er knivskarp og betyder, at alt, hvad der foregår i hallen, er tophemmeligt. Det gælder dels, hvilke komponenter man bruger. Men også, hvor lang tid det tager at samle komponenterne. Alle tal er hemmelige.

- Vi må ikke tage billeder, så du må ikke tage et billede af dig selv her og så poste på Facebook for eksempel. Så er der ballade, siger Steffen Rosenfeldt.

MHI-Vestas er på fem år vokset til 500 ansatte i Lindø Industripark. Steffen Rosenfeldt træner sine kolleger og oplærer nye medarbejdere, og dem er der kommet 100 af det seneste år. Foto: Morten Albek

MHI Vestas laver naceller, som er vindmøllehovederne, hvor gearkassen og vingerne sidder. Virksomheden er kun fem år gammel og er vokset til over 500 ansatte og dermed den største arbejdsplads på Lindø. Ordrebogen er fyldt langt ud i fremtiden.

- Jeg ved jo helt præcist, hvad vi skal lave de næste tre år. Så det giver en god ro i maven og også en god sikkerhed til folkene i produktionen. Vi får rigeligt at se til, fortæller produktionschef Martin Bjerregaard hos MHI-Vestas på Lindø.

Det nye Lindø Det gjorde ondt, da Lindø lukkede i 2009, og Fyn og Danmark mistede omkring 3.200 job

Men på ti år er det lykkedes at skabe over dobbelt så mange arbejdspladser på Lindø med i dag knap 6.500 job

I en række artikler og indslag trækker TV 2/Fyn i hjelm og beskyttelsesbriller for at kigge nærmere på de nye arbejdspladser på Lindø

Solidt overskud

Havvindmølleproducenten har netop skrevet kontrakt med Lindø de næste otte år. Omsætningen er vokset solidt med et overskud i seneste regnskabsår på knapt 400 millioner danske kroner.

- I den her branche, som er i kraftig vækst på offshore-delen, går vi en lysere og en grønnere fremtid i møde. Der kommer til at ske rigtig meget hen over de næste par år, og det bliver rigtig spændende, mener Martin Larsen.

Europa er det største marked, og MHI Vestas satser på at sælge flere havvindmøller til Asien specifikt med fokus på Taiwan og USA i fremtiden. Den japanske havmøllepark Hibikinada har netop valgt MHI Vestas som foretrukken leverandør.

- Vi har store muligheder for at blive her. Men det kræver selvfølgelig også, at vi bliver ved med at udvikle os til markedet, siger Steffen Rosenfeldt.