Byråd afgør: Tilladelser til biogasanlæg skal revurderes

Et splittet byråd i Kerteminde har netop afgjort, at den tidligere borgmester Hans Luunbjergs biogasanlæg, skal have genvurderet afgørelser om tilladelser til udvidelsen af anlægget.

Det skal desuden straks vurderes, om biogasanlægget overhovedet kan fortsætte driften, med de tilladelser som det har.

Dermed valgte byrådet at følge den indstilling, som kommunens forvaltning havde givet.

Beslutningen kom efter en timelang debat i byrådet, hvor Konservative blandt andet havde taget et ændringsforslag til beslutningen med. Ændringsforslaget blev dog nedstemt.