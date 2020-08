Byrådsmedlem idømt fængsel: Opfordrede unge til at bevæbne sig

Det tidligere medlem af Dansk Folkparti, Knud Arhnkiel, blev ved Retten i Odense mandag idømt 60 dages betinget fængsel for på Facebook at opfordre unge til at bevæbne sig.

Dommen kommer ikke bag på den erfarne politiker.

- Det var helt forventeligt med den røde dagsorden, der er i det her land. Hvis man er kritisk over for de her, der har den herkomst, så får man en straf. Det var forventeligt. Men jeg forstår ikke, at man bliver dømt for at være patriot og glad for sit flag og sit land, siger Knud Arhnkiel, der er i dag sidder i byrådet for Miljølisten i Kerteminde Kommune.

Baggrunden for dommen var et overfald i Kolding, som tilbage i 2018 fik Arhnkiel til tasterne. Her blev tre mænd overfaldet af 10-12 personer med mellemøstligt udseende, hvilket er de personer med 'den herkomst', som Ahrnkiel refererer til.

Den ene af de tre mænd blev stukket i milten med en kniv og måtte på operationsbordet. Artiklen blev delt på Facebook, og det fik politikeren til at skrive denne kommentar:

- Fantastisk med den kulturberigelse, men hvor er vores friske ungdom henne, bør I ikke finde sammen, bevæbne jer, og sammen en gang for alle fjerne den ondskab. HUSK med ondt skal ondt fordrives, skriv Knud Arhnkiel.

Ahrnkiel repræsenterede dengang Dansk Folkeparti, som opfordrede ham til at slette sit opslag, hvilket han efterfølgende valgte at rette ind og gøre - trods uenighed mod partitoppens beslutning.

Fyns Politi valgte alligevel at gå ind i sagen, som efterfølgende fik Knud Arhnkiel til at melde sig ud af Dansk Folkeparti.

Mandag førte den to år gamle sag til, at byrådsmedlemmet blev idømt 60 dages betinget fængsel.

- Jeg fortryder ikke. Jeg har ikke røde ører. Derudover har jeg ikke flere kommentarer, siger Arhnkiel henviser til sin advokat, Klaus Ewald.

Anklagemyndigheden hos Fyns Politi er godt tilfreds med straffen til byrådsmedlemmet.

- Dommeren har fulgt min strafpåstand, og dommen sender et signal om, at det har konsekvenser, når man sender trusler ud via social medier, siger anklager Daniel Dokkedahl fra Fyns Politi og fortsætter:

- Når man er en person, der har let adgang til medier og offentligheden, er det særligt alvorligt, når man fremsætter strafbare handlinger på sociale medier, siger anklageren.

Knud Arhnkiel valgte at anke dommen til landsretten.