Chokerede borgere kræver handling efter voldsepisoder

På bare 38 minutter blev fire unge mænd udsat for grov vold efter Kerteminde Havnefest.

En 15-årig dreng blev banket, så han har fået skader på kæben, munden og tænderne, og tre andre unge blev skubbet, sparket og slået med knytnæver. Fire måtte til behandling på OUH for skader, de havde pådraget sig i forbindelse med Kerteminde Havnefest.



- Jeg er faktisk ikke overrasket, det har jeg også hørt fra tidligere havnefester, at det går vildt for sig.

- Jeg tænker, at det er et forholdsvis stort problem her i Kerteminde. Man hører ofte om, at der er mange fulde unge mennesker, specielt der hvor det skete, siger Henrik Lindgaard Rasmussen, der bor i Kerteminde og er i lære som automatiktekniker.

Sara Victoria Plagborg er efterskolelærer på Kerteminde Efterskole. Weekendens begivenheder betyder, at efterskolen nu vil have mere fokus på tryghed i byen.

- Vi har snakket om blandt lærerne, at vi skal have snakket med vores unge om, når de færdes rundt alene. Nu har vi på Kerteminde Efterskole sagt, at man som minimum går tre sammen. Det kommer vi til at have mere fokus på nu, siger Sara Victoria Plagborg.

Mere fokus på tryghed

Ifølge Fyns Politi var omfanget af weekendens voldsepisoder ved havnefesten usædvanligt.

- Det er umiddelbart vores vurdering, at der har været usædvanligt mange sager om vold ved dette års havnefest i Kerteminde i forhold til tidligere år, hvor der kun var ganske få sager, siger vicepolitiinspektør Anders Furbo Therkelsen fra Fyns Politi.

Efter voldssagerne håber flere borgere nu, at der vil blive sat mere fokus på tryghed i Kerteminde by.

- Det virker ikke som om sikkerheden er i orden. Det burde være bedre. Der burde være mere opmærksomhed og politi, siger Henrik Lindgaard Rasmussen,

- Det skal der helt sikkert gøres noget ved. Det er superærgerligt, at unge mennesker ikke kan færdes frit i Kerteminde uden at skulle frygte for deres liv, mener Sara Victoria Plagborg.

Fredelig by

Kriminalstatistikkerne tyder dog ikke på, at der er et særligt problem med vold i Kerteminde.

Kommunen har dog ifølge Danmarks Statistik oplevet en stigning i antallet af voldsanmeldelser i 2022 fra 13 i første kvartal til 18 anmeldelser i andet kvartal.

Andre kommuner har oplevet endnu større stigninger, og hvis man sammenligner antallet af voldsanmeldelser i Kerteminde med de ni andre fynske kommuner i forhold til befolkningernes størrelse, er Kerteminde sammen med Nordfyn de kommuner, der har næstfærrest anmeldelser om vold. Kun Ærø har færre voldsanmeldelser.

Generelt føler mange indbyggere i Kerteminde sig dog også trygge i deres by.

- Jeg synes klart, at der er trygt i Kerteminde, siger Sara Victoria Plagborg.



- Jeg har før været til havnefest, og det føles meget trygt, lyder det fra Ilayah Lassen.

Formanden for Kerteminde Havnefest mener ikke, at sikkerheden ved årets havnefest har været anderledes end tidligere.

- Sikkerheden på pladsen er, som den skal være. Vi har 12 store stærke mænd til at gå og passe på borgerne, og de episoder, der har været, blev løst med det samme.

Han fortæller derfor til TV 2 Fyn, at han ikke mener, at havnefesten kunne have gjort noget anderledes.