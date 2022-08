Coliforme bakterier i vandet - nu skal det koges

Der er fundet coliforme bakterier i drikkevandet fra Langøstrand Forsyningsselskab. Derfor skal beboerne i området koge drikkevandet, inden det bruges.

Det skriver Kerteminde Forsyning på sin hjemmeside.

Efter fundet er blevet konstateret, har forsyningsselskabet kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed og Rådgivning Syd, som anbefaler, at der udstedes anbefaling om at koge drikkevandet inden brug.

- Vi har fundet en overskridelse af coliforme bakterier i drikkevandet. Vi havde egentlig også konstateret et fald i værdierne, men der kom en mindre opblusning i går (onsdag, red.), og så valgte embedslægen at lave en kogeanbefaling, forklarer Martin Roar Nielsen, der er driftschef for vand, varme og spildevand hos Kerteminde Forsyning.

Han fortæller, at forsyningsselskabet har været ude med et brev til alle de berørte husstande, hvor de beskriver de forholdsregler, man skal gøre sig omkring vandet i området. De samme informationer fremgår også på selskabets hjemmeside.

Her står blandt andet, at drikkevand skal koges, ligesom vand til madlavning også skal opvarmes først.

Ikke e. coli

Driftschefen understreger, at det ikke er e. coli-bakterier, altså bakterier fra et menneskes tarme, der er fundet, men coliforme bakterier, som kommer fra et dyr.

Derfor bliver man heller ikke alvorligt syg, hvis man drikker vandet.

Fejlen, der førte til forureningen, er fundet og udbedret.

- Det var et dæksel ned til en renvandstank på Langø Stranmd, som ikke var i orden. Det er udbedret, og vi har skyllet ledningsnettet igennem flere gange allerede. Det bliver vi ved med, indtil prøverne er i orden igen, siger Martin Roar Nielsen.

- Indtil da skal man koge vandet, så man ikke får ondt i maven.

Berørte områder

Langøstrand Forsyningsselskab forsyner følgende veje med drikkevand:

Fløjelsgræsset, Klokkelyngen, Hedelyngen, Kærulden, Øksnebjerg og Rævehalen, Dunhammeren 16 og 18, Stenene 11 – 49 (ulige numre) samt Langøvej 224 – 306 (lige numre).

Forsyningsområdet kan ses på kortet.