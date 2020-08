Corona: Smittede i daginstitution og 10-klasse

Kerteminde Kommune har henover weekenden konstateret smittede med COVID19 på daginstitutionen Mælkevejen i Langeskov og 10. klassecenteret.

- Kerteminde Kommune har ved hvert tilfælde iværksæt handlinger efter den lokale beredskabsplan for at håndtere og minimere en potentiel smittespredning. Et hvert tilfælde af COVID19 smitte tages yderst alvorligt i Kerteminde Kommune, skriver kommunen på hjemmesiden.

På daginstitutionen Mælkevejen er det en ansat på stuen Grøn Plane, der er konstateret smittet.

Alle børn på Grøn Planet, hvor medarbejderen har været på arbejde, skal derfor testes for covid-19. Testen skal gentages efter 2 dage. Det samme gælder for alle medarbejdere på Grøn Planet.

Ingen børn eller medarbejdere må komme på arbejde før der forelægger en negativ test.

Hjemmeundervisning på 10-klassecentret

Alle elever og medarbejdere på Kertemindes 10-klassecenter har fået besked om, at undervisningen fra mandag til onsdag sker virtuelt. Fra torsdags gennemføres igen almindelig undervisning.

Alle elever og lærer skal booke tid til corona-test hurtigst muligt. Hvis de inden torsdag har et negativt testresultat kan de møde op igen. Indtil da skal de blive hjemme og undgå kontakt til andre.

Kerteminde Kommune er klar med en overordnet beredskabsplan i det tilfælde, at det opstår mere end 20 tilfælde af COVID19 smittede per 100.000 indbyggere.

I løbet de sidste syv dage er der fundet fire tilfælde af coronasmittede i Kerteminde Kommune. Det svarer til en incidens på 16,8. Incidens angiver antal smittede per. 100.000 indbyggere.

Når incidensen er over 20 kommer kommunen under særlig observation hos Styrelsen for Patientsikkerhed.