De fleste skoler på Fyn har forbud mod mobiler - ret irriterende, siger elever

Ryslinge Friskole har ligeledes et forbud, men forklarer, at skolen ser telefonen som et vigtigt arbejdsredskab, men der er et forbud, fordi telefonen samtidig er et for forstyrrende element, når lærerne skal undervise.

Stressende uden telefon

Selv om ledelsen på Langeskov Skole håber, et forbud er med til at forbedre elevernes trivsel, mener hverken Melanie Wedel Weng eller Sofia-Jasmin Lund Hansen, at de efter et år uden telefoner i skolen har fået det bedre.

Kan det ikke føles som en lettelse, at du ikke hele tiden skal være på?

- Det synes jeg ikke. Det er stressende ikke at have min telefon på mig, siger Sofia-Jasmin Lund Hansen.

