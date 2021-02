Diskoskaster jagter olympisk medalje: - Jeg træner uden rigtig at vide noget

Til sommer er der - hvis alt går vel - både Olympiske Lege og Paraolympiske Lege i Japans hovedstad, Tokyo, og her håber atletikudøveren Kristel Høj Walther at komme på medaljeskamlen og få metal med hjem til Langeskov.

Træningen under coronatiden har dog været ekstraordinært udfordrende, fortæller det fynske medaljehåb.

- Det har været hårdt mentalt - det med at finde motivationen. Normalt har jeg nogle delmål med stævner, men der har bare ikke været noget af det, så det har været en rigtig lang periode, hvor jeg er blevet ved med at træne uden rigtig at vide noget, siger Kristel Høj Walther.

Vandt EM-sølv

I 2008 fik Kristel Høj Walther fra Langeland amputeret højre underben på grund af en tumor i foden. Seks år senere begyndte hun at satse på diskoskast, og jagten gik ind på paraolympiske medaljer.

Hun deltog ved legene i 2016 i den brasilianske millionby Rio de Janerio - dog uden at få metal med hjem - men det lykkedes senere til europamesterskabet, hvor det blev til sølv. I 2019 blev hun nummer fire ved verdensmesterskabet.

Med andre ord er Kristel Høj Walther blandt verdens bedste. Hendes personlige rekord er på 36,27 meter - kun 20 centimeter fra verdensrekordsholderen.

Kunne du godt få en verdensrekord i Tokyo?

- Ja, det kunne jeg godt - hvis det går vel, fastslår Kristel Høj Walther.

- Ingenting er umuligt, hvis tingene spiller. Det er ikke urealistisk, men tingene skal gå smooth. Jeg ved ikke, hvad de andre laver, og hvor gode de er, når de kommer, fortæller atletikudøveren.

Fem fynske atleter har mulighed for at kvalificere sig: atletikudøveren Kristel Høj Walther fra Langeskov, cykelrytteren Steven Meier fra Odense, dressurrytterne Stinna Tange Kaastrup og Camilla Christensen samt Mikkel Schöttel fra Odense i kørestolsrugby.

De Paraolympiske Lege i Tokyo begynder 24. august. Legene blev udskudt på grund af coronaviruspandemien og skulle have været afholdt i 2020.