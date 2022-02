I en plastikpose for enden af Lars Nissens seng på plejecenteret Fjordly ligger der en såkaldt kædedyne: En dyne, hvor der er syet kæder ind i lange kanaler for at give ekstra tyngde.

Dynen blev fast inventar i det lille soveværelse, efter målingen af Lars Nissens døgnrytme viste, at han var urolig om natten.

- Efter bare et par gange kunne personalet tydeligt se, at der faldt ro over Lars, når han fik den dyne på. Han har den ikke på hver nat, for det er lidt i perioder, at han er urolig. Men når de oplever, at han er det, giver de ham kædedynen på, fortæller Sanne Nissen.

Hun er glad for den ekstra viden, målingerne af Lars Nissens døgnrytme har givet både hende som pårørende og personalet på plejecenteret.

- De vil jo gøre alt for, at han får så optimal en nattesøvn som overhovedet muligt, og jeg synes jo, det er fantastisk, at det kan lade sig gøre med hjælp fra sådan en lille sensor. For der er jo ikke nogen, der kan overvåge et menneske hele natten, siger hun.