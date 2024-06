Dømt hjemmehjælper stjal kvart million fra ældre ægtepar

MitID på hans telefon

TV 2 Fyn har talt med Bente Bach om forløbet. Hun ønsker ikke at stille op til interview, da sagen i forvejen har kostet mange kræfter, men giver samtykke til, at hendes sønner fortæller historien. Hun fortæller, at hun var knust over at blive svigtet af en ven, hun følte stod hende og Hervig Bach så nært.



Da Hervig Bach sidste forår blev alvorligt syg, begyndte det at gå op for brødrene, at noget var galt.



- Vi kom næsten hver dag op til vores fars død, og der faldt snakken jo af og til på ham (hjemmehjælperen, red.). Vi vidste jo godt, at han eksisterede, men der kom mange opkald fra ham, og det undrede vi os over. Lige pludselig begyndte min mor at snakke om, at han sad med hendes MitID, fordi han hjalp med at betale regninger, fortæller Jesper Bach og tilføjer:

- Jeg havde nogle søvnløse nætter over det. Langt henad vejen tænkte vi, at her er en hjemmehjælper, der har gjort mere, end han skulle, og som også er kommet for tæt på vores forældre, men måske ikke af ond vilje. Derfor gik vi mange gange rundt om os selv, for vi ville ikke risikere noget, hvis han nu bare havde været flink.

Da Hervig Bach døde blev kontakten intensiveret, og brødrene endte med at tage fat på Kerteminde Kommune. Efterfølgende oplyste kommunen, at de havde bedt manden om at stoppe kontakten til Bente Bach.