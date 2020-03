Drengestreger: Hjemmelavet bombe sprunget i villakvarter

En hjemmelavet bombe er sprunget, og en anden er fundet - uden at være eksploderet - i et villakvarter i Marslev torsdag eftermiddag.

Læs også Sender ekstra patruljer på gaden - vil om nødvendigt lukke fester

Både politi, brandvæsen og bomberyddere var mødt op på villavejen for at fjerne den ikke-eksploderede hjemmelavede bombe.

Bomben, der var sprunget, var onsdag aften blevet kastet ind på en privat grund i villakvarteret, og den ikke-eksploderede bombe var også blevet kastet, men var så ikke sprunget som forventet.

Ifølge vagtchefen hos Fyns Politi bestod de to hjemmelavede bomber af plastikflasker og en kemiblanding.

- Vi kan jo ikke vide, hvad det er der er brugt, så vi har været forsigtige, fortæller han.

Formentlig drengestreger

Det er dog ikke første gang, Fyns Politi ser en hjemmelavet bombe, som dem fra Marslev.

- Det er meget almindeligt brugt til drengestreger, forklarer vagtchefen.

De har også fundet gerningsmændene bag bomberne, oplyser han.

- Vi har fået fat i nogle brødbetyngede unge mennesker på 15-16 år, og nu skal vi vurdere, om de skal sigtes, fortæller vagtchefen fra Fyns Politi.

Nu, hvor drengestregerne er overstået, og bomben er fjernet, er vagtchefen lettet over, at det ikke endte galt.

- Vi kan glæde os over, at der ikke er nogen, der er kommet til skade, og at den ikke sprang i hænderne på dem, siger han.