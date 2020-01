Du er velkommen: Museum vil hige og søge i egen baghave

Vikingemuseet Ladby bor lige midt vikingeland - lige der, hvor der de senere år er fundet hundredevis af effekter fra vikingetiden.

Men efter museet for nylig har erhvervet mere jord, vil man i bogstaveligste forstand gå efter, at få nærområdet undersøgt.

Således vil der på marken mellem museumsbygningen og vandet blive ledt med metaldetektorer.

"Området er aldrig før undersøgt på denne måde, og det er derfor helt ny viden, vi håber at søge frem af jorden", skriver museet i en meddelelse, mens museumsinspektør Malene Refshauge Beck tilføjer, at det også er begyndelsen på et længere forskningsprojekt:

Metalfund er ikke kun interessante i sig selv. De kan nemlig også føje endnu et kapitel til den store historie om kongemagt, bosættelse og dagligliv i vikingetiden på Østfyn.

- Nu har vi fået jorden og kan dermed også lave nogle flere undersøgelser.

- Vi afsøger området for at se, hvad der ligger af fund og hvor vi eventuelt kan sætte ind efterfølgende, siger museumsinspektør Malene Refshauge Beck.

Undersøgelsen er således første skridt i en række af forskningsmæssige undersøgelser, som har til formål, at udvide museets viden om Ladbykongens nære omverden.

Der er samme anledning åbent for publikum, som får rig mulighed for at se med, stille spørgsmål og deltage i rundvisning og fortælling om dagens fund.

