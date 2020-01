Efter år med støj og klager pilles forhadte brosten nu op

Onsdag er arbejdet med at fjerne den forhadte brostensbelægning på Hindsholmvej på Kerteminde Havn gået i gang.

I 2001 blev der brugt 24 millioner kroner på at genskabe Kerteminde Havn, så den så ud som i 1600-tallet, men brostenene, der blev lagt i den forbindelse, viste sig at blive en støjplage for borgerne.

Efter flere års kritik fra byens borgere og erhvervsdrivende, der mener, at den ujævne overflade er usikker og larmer for meget, når biler kører over brostenene, blev det i august 2019 besluttet af byens politikere, at asfalt skal erstatte de støjende brosten.

- Det har ikke været så sjovt. Vi har fået en del klager fra vores gæster over generne. Så vi er glade for, at der nu sker noget, fortæller medindehaver af Hotel Tornøes Ulrich Birkerod til TV 2/Fyn.

Hotellet ligger på den vejstrækning, hvor brostensbelægningen blev lagt i 2013. Nu kan de se frem til en ny belægning. Men forløbet har været langt og diskussionerne mange.

- Det har været lidt frustrerende, for vi har hele tiden italesat problematikken med de sten her. Faktisk også allerede før de blev lagt. Så det er en rigtig god dag i dag. Det har vi glædet os til, siger Ulrich Birkerod.

Arbejdet betyder, at der lægges asfalt på Hindsholmvej indtil krydset ved Langegade, og der etableres en cykelvenlig løsning på Langegade. Den nye løsning koster Kerteminde Kommune 1,1 million kroner.

Erkender forkert beslutning

Der har tidligere - i april 2019 - været forsøgt at etablere nogle mindre støjende brosten på havnen. Det gav dog ikke det ønskede resultat.

Hele forløbet ærgrer formand for Kerteminde Kommunes Miljø- og Teknikudvalg Jesper Hempler (SF).

- Det har været et langt og indimellem også lidt turbulent forløb. Men jeg er godt tilfreds med, at vi nu er nået til, at de skal op. Det, tror jeg, er den rigtige løsning, siger Jesper Hempler.

Han erkender, at det var en forkert beslutning overhovedet at lægge brostenene på den befærdede vej.

- Ja, det var det. Men der er jo ikke nogen, der har besluttet det for at genere nogen. Men når man ser bagud, så var det en fejl, siger Jesper Hempler, der understreger, at beslutningen blev truffet, inden han overhovedet var blevet medlem af byrådet.

Den oprindelige omdannelse af Renæssancehavnen i Kerteminde er sket med millionstøtte fra Realdania, men virksomheden er ikke længere end del af projektet.